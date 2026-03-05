Съд във Варна остави в ареста млад мъж, обвинен в разпространение на близо 346 грама марихуана в Разград

Пекселс

Варненският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение, взета от Разградския окръжен съд по отношение на Л.А. - обвинен в това, че на 19.02.2026 г. е държал с цел разпространение 345.9 грама марихуана на стойност над 3 500 евро. Втората инстанция бе сезирана с жалба на защитата против първоинстанционното определение, съобщават от пресслужбата на съда.

Адвокатът изтъкна положителните характеристични данни за подзащитния си. Няма доказателства, че 27-годишния мъж би извършил престъпление или се укрил, ако е с по-лека мярка. Представителят на Апелативната прокуратура подчерта, че се разследва тежко умишлено престъпление, извършавано в продължителен период. Реална е опасността Л.А. да опита да въздейства на свидетели и така да осъществи престъпление срещу правосъдието.

Съдебният състав се съгласи с извода на Окръжния съд в Разград, че доказателствата убеждават в съпричастността на обвиняемия. Сред тях са свидетелски показания, резултатът от действия по претърсване и изземване, намерени везна и други предмети, относими към престъплението.

Горната инстанция не сподели заключението на първостепенния съд за опасност от укриване. Това, че мъжът е пребивавал в държава от ЕС не може да се цени в тази насока, с оглед правото на свободно придвижване в общността. Обоснован обаче е изводът за наличие на реален риск от извършване на престъпление. Констатира се траен и конспиративен подход по разпространение на наркотици, разследваната дейност не е инцидентен случай. Общественият интерес в случая не може да бъде защитен с мярка, различна от задържането под стража на обвиняемия, реши въззивната инстанция.

Определението на Апелативен съд – Варна не подлежи на обжалване.

