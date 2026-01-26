Съд във Варна остави в ареста трима от обвинените за "клониране“ на данни от крадени автомобили

снимка: МВР

Варненският окръжен съд остави в ареста трима мъже, обвиняеми за участие в организирана престъпна група за "клониране" и контрабанда на откраднати автомобили, съобщиха от пресслужбата на апелативната прокуратура.

Досъдебното производство по случая е започнато в началото на тази година. Според обвинението групата е действала от март 2024 г. Тя се е занимавала с „клониране“ на данните от откраднати коли и тяхната контрабанда към страни от Близкия Изток и Турция. Част от автомобилите са оставени в България.

Окръжната прокуратура във Варна е внесла искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“, за четирима мъже. Уважени са три от тях. В ареста остават мъже на 48, 58 и 61 години. Четвъртият обвиняем, 35-годишен, ще бъде под домашен арест. Причините за налагане на по-лека мярка за неотклонение са чистото му съдебно минало и по-краткият период на участието му в престъпната група.

Работата по документиране и доказване на извършените престъпления продължава. Към материалите по делото са приобщени и данни от други досъдебни производства от страната, предаде БТА.

