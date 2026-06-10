Съд във Варна потвърди 17 години затвор за мъж, нарязал с нож и трион жена си от ревност

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Апелативният съд във Варна потвърди присъда на Окръжния съд в града, с която мъж е бил признат за виновен за това, че на 27 март 2024 г в село във Варненска област умишлено е умъртвил жената, с която живеел на семейни начала. Деянието е извършено по особено мъчителен за убитата начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие. Наложеното наказание е в размер на 17 години лишаване от свобода, съобщават от пресслужбата на съда.

Подсъдимият трябва да заплати по 70 000 лв. на двама граждански ищци - обезщетения за претърпените неимуществени вреди. Недоволни от съдебния акт, гражданските ищци/частни обвинители и подсъдимият, го обжалваха пред настоящата инстанция.

Мъжът А. А. и жената А. А. живеели на семейни начала. Понякога помежду им избухвали скандали и мъжът удрял жената. На 27 март в проява на ревност, той й нанесъл множество удари с ръце и с режещ инструмент – едновременно нож и трион. Едно от нанесените прободни наранявания предизвикало остър кръвоизлив и жената починала. Осъденият А.А. направил опит да прикрие деянието, след което сам повикал Спешна помощ.

Доказателствената съвкупност разкрива извършеното от подсъдимия, действията му по време и след деянието в стремежа му да прикрие стореното - да укрие всички водещи към него улики, пише в решението си Апелативният съд.

За цялостно изясняване на механизма на получаване на телесните увреждания от пострадалата и причината за настъпване на смъртта й, въззивната инстанция изслуша вещите лица, изготвили съдебно-медицинска експертиза. Становищата им затвърдиха извода, че осъденият А.А. е нанесъл със значителна сила множество удари по пострадалата, съсредоточени в жизненоважни органи, градирайки насилието с използването на двустранно режещ трион. Въззивният съд категорично отхвърли твърденията на защитата, че смъртта е причинена по непредпазливост вследствие на умишлено нанесени телесни повреди.

Апелативният съд намери за доказани и трите квалифициращи признака за начина на извършване на деянието: по особено мъчителен начин за пострадалата, с особена жестокост и при домашно насилие.

Целите на наказанието, според въззивната инстанция, биха се реализирали посредством определеното от Окръжен съд – Варна наказание - 17 години лишаване от свобода. Потвърден бе и присъденият размер на обезщетенията за неимуществени вреди.

Решението подлежи на касационна проверка от ВКС.

Редактор "Екип на Петел",

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