Съд във Варна прекрати дело по жалба срещу улична регулация от 2007 г.

Административният съд във Варна прекрати производството по дело, образувано след жалба на „Амура сити“ ЕООД срещу заповед на кмета на общината от 2007 г., с която е одобрен подробен устройствен план (ПУП) за шест имота със смесено предназначение в район „Младост“.

Дружеството оспорва регулацията с аргумент, че нарушава Закона за устройство на територията и ограничава достъпа до негов имот чрез т.нар. „частни улици“.

За изясняване на спора съдът назначи съдебно-техническа експертиза. Тя показа, че одобреният план действително предвижда пешеходен и транспортен достъп до имотите на жалбоподателя. На терен обаче регулацията не е реализирана, тъй като предвидените за улична мрежа имоти не са отчуждени и не са преминали в публична общинска собственост.

Съдът прие, че при тези обстоятелства жалбоподателят няма правен интерес да оспорва плана, тъй като самият ПУП е благоприятен за него – осигурява достъп, макар и неизпълнен фактически. Забавянето на отчуждителните процедури не прави плана нищожен, подчерта магистратът. Това е отделен административен процес и не се съдържа в задълженията на ПУП, който не определя срок за изграждане на улиците.

Съдът посочи още, че нищожност би била налице само ако регулацията е фактически неосъществима, каквото по делото не е установено.

С определението си Административният съд оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото, като административният акт от 2007 г. остава в сила. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, пише "Морето".

