Съд във Варна прекрати делото за 17-етажна сграда в кв. "Изгрев"

Административният съд - Варна прекрати производството на дело, образувано по жалба срещу решение на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). С решението е преценено, че за инвестиционно предложение за "Изграждане на седемнадесететажна жилищна сграда" в землището на квартал "Изгрев" не е необходимо издаването на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

В хода на производството министърът на околната среда и водите (МОСВ) със свой акт е отменил оспорваното решение на директора на РИОСВ-Варна.

На това основание, съдът остави жалбите без разглеждане и прекрати производството по делото, съобщиха от пресцентъра на Административния съд.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от неговото получаване от страните, предаде Радио Варна.

