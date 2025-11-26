Съдърланд във Варна търси хора с чешки или немски език и предлага бонус до 3000 лв. за препоръка

Вече девета година международната компания Съдърланд е част от живота на морската столица. Офисът им в центъра на Варна е познат на мнозина, и като работно място, и като място, където младите намират стабилност, развитие и общност.

Днес компанията отваря нови възможности за хора, които владеят чешки или немски език и искат да започнат кариера в модерна и международна среда.

Каква е позицията?

Търсят се Chat Support Specialists – хора, които ще комуникират с клиенти изцяло през чат и имейл, без обаждания.

Работата е подходяща и за хора без предишен опит, защото компанията предлага платено обучение, подкрепа от екипа и плавно въвеждане в проектите.

Смените са ротационни, офисът е в центъра на града, а условията включват:

Стабилно възнаграждение и бонуси Модерен офис с удобни зони за почивка Комфортна атмосфера и международна среда Дългосрочен, сигурен проект

Кандидатстването става бързо и лесно – само с няколко клика тук .

Бонус до 3000 лв. за външна препоръка – за всички, дори да не търсите работа

Една от най-интересните възможности е външният бонус за препоръка.

Дори да не планирате смяна на работа, можете да помогнете на приятел – и да спечелите.

Ако човекът, когото препоръчате, владее чешки или немски език, кандидатства, бъде одобрен и започне работа – вие получавате до 3000 лв. бонус, в зависимост от езика.

Детайли и правила за участие в програмата тук .

Кои са „Съдърланд“?

Компанията е световен лидер с над 60 офиса в 20 държави и почти 40-годишна история.

В България са от 2008 г. и вече имат над 1500 служители в София, Варна и Бургас, както и много колеги, които работят изцяло от вкъщи.

* публикация

