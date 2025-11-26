Съдърланд във Варна търси хора с чешки или немски език и предлага бонус до 3000 лв. за препоръка
Вече девета година международната компания Съдърланд е част от живота на морската столица. Офисът им в центъра на Варна е познат на мнозина, и като работно място, и като място, където младите намират стабилност, развитие и общност.
Днес компанията отваря нови възможности за хора, които владеят чешки или немски език и искат да започнат кариера в модерна и международна среда.
Каква е позицията?
Търсят се Chat Support Specialists – хора, които ще комуникират с клиенти изцяло през чат и имейл, без обаждания.
Работата е подходяща и за хора без предишен опит, защото компанията предлага платено обучение, подкрепа от екипа и плавно въвеждане в проектите.
Смените са ротационни, офисът е в центъра на града, а условията включват:
- Стабилно възнаграждение и бонуси
- Модерен офис с удобни зони за почивка
- Комфортна атмосфера и международна среда
- Дългосрочен, сигурен проект
Кандидатстването става бързо и лесно – само с няколко клика тук.
Бонус до 3000 лв. за външна препоръка – за всички, дори да не търсите работа
Една от най-интересните възможности е външният бонус за препоръка.
Дори да не планирате смяна на работа, можете да помогнете на приятел – и да спечелите.
Ако човекът, когото препоръчате, владее чешки или немски език, кандидатства, бъде одобрен и започне работа – вие получавате до 3000 лв. бонус, в зависимост от езика.
Детайли и правила за участие в програмата тук.
Кои са „Съдърланд“?
Компанията е световен лидер с над 60 офиса в 20 държави и почти 40-годишна история.
В България са от 2008 г. и вече имат над 1500 служители в София, Варна и Бургас, както и много колеги, които работят изцяло от вкъщи.
