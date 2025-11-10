Съдът даде зелена светлина за събаряне на "лятната кухня" на Марешки в „Салтанат“

Кадър БТВ

Жалба срещу общинска заповед за събаряне на постройка в имот на Марешки в „Салтанат“ е неоснователна. Това сочи решение на Административен съд-Варна от пети ноември тази година, научи Moreto.net.



Това е второ произнасяне на съдебната инстанция по казуса, след като Върховен административен съд отмени предходното решение на варненските магистрати от май 2024 година. Тогава Административен съд отмени заповедта за премахване на обекта.



Въпросната постройка, определена с предназначение „лятна кухня“ и с площ около 150 квадрата, се намира в имот в „Салтанат“. Той е собственост на дружеството „Марешки недвижими имоти“, което е и вносител на жалбата срещу общинската заповед.





Имотът е закупен през 2019 година от „Варнафарма -М“ ООД, представлявано от Веска Марешка. Дружеството придобива от наследниците на арх. Дабко Дабков притежаваните от тях ¾ идеални части от дворното място с площ от над 3 дка. заедно с изградената в вилна сграда на два етажа. Година по-късно собственик на имота става дружеството „Марешки недвижими имоти“, чийто представител отново е Веска Марешка.





Заповедта за премахване на допълнителната едноетажна постройка е издадена след проверка на място от общинската дирекция „Управление на сигурността и обществения ред“ по подаден сигнал за извършваните строително-монтажни работи през октомври 2020 година. Самата инспекция се случва месеци по-късно през февруари 2021 година. Проверяващите са приели, че строежът е разположен в дворното място на границата със съседни имоти. Установили, че е с размери 25 метра на 8.7 м. Към момента на проверката се извършват строително-монтажни работи по обекта. Общинските служители го квалифицират като незаконен, защото се изпълнява без одобрени проекти и без издадено разрешение за строеж.





От „Марешки недвижими имоти“ обаче твърдят, че постройка на мястото е имало и преди това като такава съществува още от 1950 година. Експертизите по делото обаче сочат друго. Според тях подобен обект със сигурност не е съществувал до 90-те години на миналия век.



В крайна сметка съдът е определил жалбата срещу заповедта за премахване на постройката за неоснователна. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок.

