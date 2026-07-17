Съдът глоби ТЕЦ "Бобов дол" с над 102 хил. евро

Снимка Сайт на ТЕЦ "Бобов дол"

Районният съд в Дупница потвърди наказателно постановление, с което на ТЕЦ „Бобов дол“ АД е наложена парична санкция в размер на над 102 хиляди евро заради системно запрашване и замърсяване на въздуха, съобщават от БНР.

Решението на магистратите идва година след специализирана проверка на регионалната екоинспекция, която е установила сериозни нарушения в района на централата.

Екологичната инспекция е извършила огледа на 17 юли 2025 година след постъпил граждански сигнал. Инспекторите от РИОСВ са констатирали неорганизирани емисии, изпускани около сградата, както и силно запрашване около самата централа. Проверката е обхванала и различни локации в близкото село Големо село, което се намира на около 700 метра от производствената площадка, пише dunavmost.com.

„Стелещите се облаци с прах запрашават цялата околност, като ограничават видимостта към ТЕЦ „Бобов дол“. Образуваната прашна пелена се разнася и обхваща и част от територията на с. Големо село. Около и над централата се разпространява пелена от прашни сиво-кафяви неорганизирани емисии. При оглед, извършен и от ж.п. гарата на с. Големо село, е констатирано запрашване в района около производствената площадка на дружеството и неорганизирани емисии от „Открит въглищен склад“, се посочва в официалното наказателно постановление.

Системен нарушител с милиони несъбрани глоби

Подобни замърсявания са често явление в района, особено през летните месеци, споделят местните жители пред държавното радио. От Министерството на околната среда и водите уточняват, че в периода от 2020 година до момента на ТЕЦ „Бобов дол“ са съставени 117 акта за нарушения.

Общата стойност на наложените през годините санкции надхвърля 4,6 милиона евро. Въпреки мащабния контрол, потвърдените и реално събрани до момента глоби са за едва около 1 милион евро.

Наскоро ТЕЦ „Бобов дол“ възстанови работата си с два блока. Това се случи, след като един от тях беше принудително спрян от властите именно заради отделяните вредни емисии в околността.

Редактор "Екип на Петел",

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