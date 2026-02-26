Съдът констатира пропуски в заповедта за 24-часовия полицейски арест на Благомир Коцев

Булфото

Пропуски в заповедта за 24-часовия полицейски арест на Благомир Коцев, констатира Софийският район съд. Жалбата за задържането му е подадена първо в съда във Варна, а след това е изпратена до Софийския съд по подсъдност. Коцев днес не коментира.

От мотивите на Районния съд в столицата става ясно, че в заповедта за ареста, издадена от ГДБОП, не са посочени конкретни фактически основания за задържането му, така че да може арестуваният да разбере, цитирам, по ясен и недвусмислен начин основанието за ареста. Решението не е окончателно и може да се обжалва, предаде бТВ.

Коцев беше задържан на 8-ми юли миналата година, по разследване на Антикорупционната комисия. Той е с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, приемане на подкупи и пране на пари. На 28-ми ноември, след 8 месеца и половина в ареста, Коцев излезе на свобода.

