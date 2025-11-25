реклама

Съдът на ЕС: Еднополовите бракове, сключени в държава членка на ЕС, трябва да се признаят в целия блок

25.11.2025 / 14:09 1

Пиксабей

Страните от Европейския съюз трябва да признават еднополовите бракове, сключени между граждани на ЕС в друга държава членка на блока, заяви Европейският съд, цитиран от Ройтерс. 

Съдът каза, че Полша не е в правото си да не признава брака между двама полски граждани, сключен в Германия, въпреки че полската държава не разрешава еднополови бракове. 

"Отказът да бъде признат брак между двама граждани на ЕС противоречи на европейските закони, защото нарушава свободата и правото на уважение на личния и семейния живот", заяви съдът.

Съдът разясни, че правата на двойката от Полша съгласно европейското законодателство са били нарушени, след като бракът им не е бил признат в Полша, а те са упражнили правото си като граждани на ЕС да се преместят в друга държава членка и да създадат семейство там, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Съдът обаче подчерта, че решението "не изисква въвеждането на брак между лица от един и същи пол в националното законодателство", но задължава всички държави членки да разполагат с процедура за признаване на еднополови бракове.

 

kris (преди 1 час)
Бог е създал Адам и Ева и очаква мъжът да уважава и обича съпругата си и да почита жените като цяло/Ефесяни 5:25 и Петър 3:7/.....Бог казал на Адам и Ева да бъдат плодовити/?/ и да станат много/?/ Битие1;28.......Библията одобрява сексуалните отношения между съпруг и съпруга/Притчи 5:18,19 и Корентяни 7:3/......Никъде нищо не пише за уроди някакви, които се самоопределят като група хора....не са хора – уроди са.....Мястото на престъпниците е в затвора, на откачените в лудницата, а на джендърите в килерите.......Точка !!
