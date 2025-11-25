Съдът на ЕС: Еднополовите бракове, сключени в държава членка на ЕС, трябва да се признаят в целия блок

Пиксабей

Страните от Европейския съюз трябва да признават еднополовите бракове, сключени между граждани на ЕС в друга държава членка на блока, заяви Европейският съд, цитиран от Ройтерс.

Съдът каза, че Полша не е в правото си да не признава брака между двама полски граждани, сключен в Германия, въпреки че полската държава не разрешава еднополови бракове.

"Отказът да бъде признат брак между двама граждани на ЕС противоречи на европейските закони, защото нарушава свободата и правото на уважение на личния и семейния живот", заяви съдът.

Съдът разясни, че правата на двойката от Полша съгласно европейското законодателство са били нарушени, след като бракът им не е бил признат в Полша, а те са упражнили правото си като граждани на ЕС да се преместят в друга държава членка и да създадат семейство там, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Съдът обаче подчерта, че решението "не изисква въвеждането на брак между лица от един и същи пол в националното законодателство", но задължава всички държави членки да разполагат с процедура за признаване на еднополови бракове.

