Съдът на ЕС допусна забрана на сигналите за полицейски проверки в Waze и други приложения

Кадър Уейз

Брюксел развързва ръцете на правителствата за спиране на функции в приложенията

Съдът на Европейския съюз отвори пътя пред държавите членки да ограничават предупрежденията за определени полицейски проверки в навигационни приложения като Waze и Google Maps. Решението не въвежда обща забрана за целия ЕС и не премахва автоматично сигналите за радари и камери. Всяка държава трябва сама да приеме правила и да спази условията на европейското право, предаде Нюз.бг

Казусът започва във Франция, където властите получиха право временно да забраняват на навигационни платформи да показват съобщения, чрез които водачите биха избегнали конкретни проверки. Френската компания Coyote System оспори режима пред Държавния съвет, който поиска тълкуване от Съда на ЕС.

Waze разширява предупрежденията за опасности и промени по пътя

Магистратите в Люксембург приеха, че националните власти имат право да ограничават повторното разпространяване на информация за определени крайпътни проверки. Мерките трябва да защитават обществения ред, сигурността или безопасността, да са насочени към конкретна услуга и да бъдат пропорционални на установения риск.

Решението засяга проверки за алкохол и наркотици, както и полицейски операции за издирвани лица, тежки престъпления или заплахи за обществения ред. То не дава неограничено право на правителствата да спират всяка информация за трафика, ограниченията на скоростта или всички стационарни камери.

Френският режим предвижда сигналите да бъдат скривани за ограничено време и в конкретен район. Забраната достига до два часа при някои проверки и до 12 часа при други операции. Географският обхват е до 10 километра извън населено място и до два километра в населено място.

Съдът разгледа и въпроса дали платформите ще бъдат принудени да следят постоянно всяко съобщение на потребителите. Според решението ограничението е допустимо, когато засегнатата информация е определена ясно и операторът може автоматично да спре показването ѝ, без да извършва самостоятелна проверка на всяка публикация.

За шофьорите нищо не се променя веднага. Waze, Google Maps, Coyote и сходните услуги продължават да работят според действащите национални правила. Решението предоставя правна основа на отделните държави да въведат бъдещи ограничения, но не ги задължава да го направят.

Привържениците на рестрикциите смятат, че предварителните сигнали помагат на нарушители да сменят маршрута си и да избегнат проверка. Критиците посочват, че навигационните приложения предупреждават и за катастрофи, задръствания, лед, предмети и животни на пътя. Съдебното решение не премахва тези функции.

Най-силен натиск ще усетят специализираните приложения, чиято основна услуга е свързана с предупреждения в реално време. Големите компании могат да изключат отделна функция за конкретна държава или район, докато за по-малките оператори подобна промяна засяга пряко бизнес модела им. Бъдещето на сигналите ще зависи от решенията на всяко национално правителство.

Редактор "Екип на Петел",

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