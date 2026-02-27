Съдът насрочи дата за заседание по делото на МБАЛ "Света Анна – Варна" срещу НЗОК

Булфото

Административен съд – Варна насрочи за 24.03.2026 г. от 10:00 ч. открито съдебно заседание по делото, образувано по искова молба на МБАЛ „Света Анна – Варна“

АД против Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Претенцията на лечебното заведение е за заплащане на суми за проведено лечение по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури, съобщават от пресслужбата на съда.

Исковите претенции обхващат периода от м. август 2025 г. до м. ноември 2025 г. Общата стойност на предявените главници възлиза на над 525 000 евро, ведно с начислени лихви за забава за периода от 01.01.2026 г. до 28.01.2026 г. и законната лихва върху главниците до окончателното им изплащане.

В разпореждането си съдът констатира, че исковата молба е редовна и допустима. Освен това е указал на ответната страна възможността да подаде писмен отговор и да представи доказателства в 14-дневен срок.

По направеното от МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът ще се произнесе след изслушване на становището на НЗОК, посочват от съда.

