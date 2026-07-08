Съдът не уважи искането на директора на дирекция УСКОР за спиране на временното му отстраняване от длъжност

Снимка Булфото

Административен съд – Варна остави без уважение искането на директора на Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред" (УСКОР) при Община Варна за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, с която бе временно отстранен от длъжност.

В мотивите на определението съдът посочва, че по закон жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с налагането на дисциплинарна отговорност (включително временното отстраняване от длъжност), не спират тяхното изпълнение.

Изключение от това правило се допуска от закона единствено при доказване на нови обстоятелства и опасност от настъпването на значителни или трудно поправими вреди за служителя, каквото доказване в конкретния случай не е проведено успешно от жалбоподателя.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, съобщиха от пресслужбата на Административен съд - Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!