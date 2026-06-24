Съдът не уважи искането на шефа на Службата по геодезия във Варна да спре временното ѝ отстраняване от работа

Пекселс

Административен съд – Варна остави без уважение искането на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна, за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, с която бе временно отстранена от длъжност.

В мотивите си съдът изрично посочва, че по закон жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарна отговорност, не спират тяхното изпълнение. Това

изключение е въведено от законодателя с цел да се защити общественият интерес и да се гарантира, че дисциплинарното производство ще протече обективно и без възможност за влияние върху служители или документи, посочват от пресслужбата на съда.

Изключение се допуска при доказани значителни или трудно поправими вреди за оспорващия, каквото доказване в случая не е проведено.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението.

Редактор "Екип на Петел",

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