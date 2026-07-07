Съдът образува дело по жалба на Директора на дирекция УСКОР в Община Варна срещу заповед за временното му отстраняване

Снимка Пиксабей

Административен съд – Варна образува административно дело №2067/2026 г по жалба на Директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" в Община Варна срещу Заповед № 1978/29.05.2026 г. на Кмета на Община Варна. С оспорения акт жалбоподателят е временно отстранен от заеманата от него длъжност в Общината до приключване на дисциплинарно производство, образувано на основание чл. 100, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).



В жалбата се твърди, че атакуваната заповед е незаконосъобразна, немотивирана и издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и материалния закон.

С жалбата се претендира за отмяна на Заповед № 1978/29.05.2026 г., както и се отправя особено искане до съда за спиране на допуснатото предварително изпълнение на акта до окончателното решаване на правния спор, съобщиха от пресслужбата на Административен съд - Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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