Съдът образува дело по жалба на инвеститор срещу отмяна на разрешение за премахване на дървета в ж.к. „Чайка“

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Административен съд – Варна образува административно дело №2142/2026 г. по жалба срещу Заповед №2589 от 08.07.2026 г. на Кмета на Община Варна. С атакувания акт кметът отменя предходна Заповед №1424/24.04.2026 г., с която е било разрешено премахването на 19 броя дървета. Действията по отсичане са свързани с реализацията на инвестиционен проект за изграждане на „Многофамилна жилищна сграда с подземно застрояване“ в УПИ III-106, кв. 16 по плана на ж.к. „Чайка“.

С жалбата се настоява за пълна отмяна на заповедта на кмета като неправилна и незаконосъобразна, както и за отмяна на допуснатото по нея предварително изпълнение.

Жалбоподателят допълва, че е предвидена и одобрена пълна компенсаторна програма, по която дружеството се е задължило да засади за своя сметка 19 нови дървета, отговарящи на специфични изисквания за височина и дебелина на стъблото, в съседен имот (ПИ 10135.2562.199).

Редактор "Екип на Петел",

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