Съдът образува дело по жалба срещу разрешение за строеж в квартал „Чайка" във Варна

Кадър БНТ

Административен съд – Варна образува дело по искане за спиране на изпълнението на разрешение за строеж, отнасящо се за поземлен имот (ПИ) във варненския квартал „Чайка".

Изложени са съображения, че издаденото разрешение за строеж и реализирането на бъдещ такъв ще се отрази негативно върху обществения живот в квартала.

Жалбата е оставена без движение, след като е констатирана нейната нередовност и е даден срок за отстраняването ѝ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!