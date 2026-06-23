Съдът образува ново дело по иск на „МБАЛ Варна“ ЕООД срещу НЗОК за над 282 хиляди евро

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Административен съд – Варна образува ново административно дело №1881/2026 г. по искова молба на „МБАЛ Варна“ ЕООД срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Спорът е за неизпълнение на парични задължения по административен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури.

Правният спор между лечебното заведение и НЗОК се подновява, след като по-рано тази година болницата оттегли предходната си искова молба, по която бе образувано адм. дело №726/2026 г., а съдът прекрати производството.

В новата си искова молба „МБАЛ Варна“ ЕООД отново поддържа, че НЗОК неоснователно отказва да заплати реално извършена, отчетена и приета без възражения медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г. Болницата оспорва законосъобразността на наложените финансови лимити („месечни стойности“), като се позовава на Конституцията на РБ и практиката на Конституционния съд (Решение №6/11.04.2024 г.), според която лечебните заведения не могат да отказват прием и спешна помощ на пациенти поради изчерпване на предварително определени бюджети.

В представения иск болницата претендира същата сума за главница – 282 784,99 евро, но с актуализиран размер на обезщетението за забава. Претендираната мораторна лихва вече възлиза на 15 810,74 евро (вместо първоначално исканите 7 280,46 евро по прекратеното дело), като периодът на забавата е разширен и обхваща времето от 01.01.2026 г. до 18.06.2026 г. Ищецът настоява и за присъждане на законната лихва върху главницата до окончателното ѝ изплащане.

Редактор "Екип на Петел",

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