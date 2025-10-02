Съдът обяви за незаконосъобразно отсичането на 11 дървета в Русе по решение на кмета

Пиксабей

Административният съд в Русе обяви за незаконосъобразно решението на кмета на града Пенчо Милков да се отсекат 11 дървета по една от улиците.

10 здрави 80-годишни дървета бяха отсечени миналата година по улица "Муткурова" в Русе, защото пречели на ремонта на тротоара.

Това действие на общинската администрация предизвика бурна реакция от страна на граждани, но въпреки протестите им големите и красиви ясени бяха премахнати, предаде БНР.

Гражданите обаче обжалваха това решение в съда и той се произнесе, че действията на кмета Пенчо Милков са незаконосъобразни:

"Първо исках да се докаже, че процедурата е нарушена и е отнета възможността на гражданите да участват в този процес - защото ако бяхме участвали, ние най-малкото щяхме да потърсим мнението на външни експерти, които щяха да дадат други решения. Защото други решения имаше, там мястото го позволява.

А тази възможност - да дадем други предложения, ни беше отнета. И другото, което искам да постигна с жалбата, и се радвам, че съдът излезе с това решение и каза, че процедурата е нарушена - надявам се оттук нататък процедурата да се спазва" - това коментара Мяна Досева, която подаде съдебната жалба, и допълни, че именно в Русе, където през лятото температурата с дни наред е над 40 градуса, дърветата са особено необходими, а строителни решения за тротоари има достатъчно.

