Съдът остави Стоян Колев под домашен арест

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Окръжен съд - Пазарджик взе окончателно решение да остави инфлуенсъра Стоян Колев под домашен арест, съобщават от телевизия „Евроком“.

Постановеното съдебно решение е окончателно и не подлежи на обжалване на по-горна инстанция. Преди произнасянето на магистратите, защитата на Колев отправи искане за налагане на по-лека мярка за неотклонение. Съдебният състав обаче категорично отказа да я измени, мотивирайки се, че първоинстанционното определение е напълно правилно и законосъобразно спрямо събраните доказателства, пише dunavmost.com.

Срещу тридесет и девет годишния мъж са повдигнати две сериозни обвинения от страна на Районна прокуратура - Пазарджик. Първото от тях е за хулиганство, извършено на 16 юни тази година по време на управление на автомобил по автомагистрала „Тракия“. Според данните на разследващите органи, водачът е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през отворения люк на превозното средство.

Второто обвинение е за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. Извършената на място проверка с техническо средство е отчела наличие на кокаин, като допълнително е взета и кръвна проба за лабораторен анализ.

До задържането на инфлуенсъра се стигна след подаден сигнал от бдителен гражданин на единния европейски номер 112. Очевидецът е съобщил на дежурните диспечери, че в района на 60-ия километър на магистралата от луксозен автомобил е било демонстрирано оръжие, което визуално е наподобявало автомат.

Непосредствено след инцидента Стоян Колев беше задържан в ареста за срок от 72 часа, което тогава предизвика вълна от реакции в социалните мрежи и дори заплахи за организиране на протести в негова подкрепа.

Редактор "Екип на Петел",

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