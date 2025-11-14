Съдът остави без движение 6 дела срещу решения за изграждането на ветропарк в община Аврен

Снимка: Пиксабей

Административният съд във Варна остави без движение шест дела, касаещи изграждането на ветрогенератори в землищата на селата в община Аврен.

Жалбите са постъпили от "Ноор Булиън" ЕООД срещу решение на Общинския съвет в Аврен на 6 октомври, с което се отменят предходни негови решения.

Жалбоподателят е поискал съдът да отмени решенията на ОбС – Аврен, които отменят предходни решения на съвета, свързани с процедури по устройствено планиране в землищата на селата в община Аврен. Дружеството твърди, че оспорените решения нарушават правните му интереси и са незаконосъобразни, посочват от Административния съд във Варна.

На 14 май 2025 г. Общинския съвет в Аврен отмени всички решения, гласувани досега, свързани с инвестиционно намерение за изграждане на ветропарк с 29 турбини, припомня Радио Варна.

В началото на октомври 2025 г. Административният съд във Варна остави без разглеждане жалбите и прекрати производствата по пет дела, свързани с вятърен парк в община Аврен. Жалбите бяха срещу решения на ОбС - Аврен от 14 май 2025 г.

