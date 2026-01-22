Съдът остави без движение делото срещу мълчалив отказ на ОИК да се произнесе за пълномощията на кмета на Варна

Булфото

Административен съд – Варна остави без движение делото, производството по което е образувано по жалба срещу мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна по сигнали и напомняне от 13.01.2026 г. за установяване на обстоятелства за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Варна.

Жалбоподателят атакува бездействието на комисията като изтъква, че тя не се е произнесла в 14-дневен срок по подадените сигнали, съобщават от пресслужбата на съда.

След извършената проверка по реда на чл. 158 ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съдът констатира, че жалбата е подадена директно до Административен съд - Варна, в нарушение на чл. 152 от АПК, поради което производството по делото следва да се остави без движение.

На ответната страна е указан 3-дневен срок да изпрати административната преписка, както и да изрази становище жалбата.

