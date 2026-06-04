Съдът остави на свобода студента, обвинен за смъртта на момиче, паднало от петия етаж в Благоевград

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Окончателно - 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж до жилищен блок на 24 май, остава на свобода.

Софийският апелативен съд потвърди определението на Благоевградския окръжен съд, според което по делото няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежкото умишлено престъпление, предаде БНР.

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Редактор "Екип на Петел",

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