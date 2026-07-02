Съдът остави съпругата на Красимир Алексиев от „Калашниците“ в ареста

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Семра Алексиева, съпруга на Красимир Алексиев от групата "Калашниците", известен като Краси Принца, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд.

Тя беше задържана, след като преди дни в кв. „Ботунец" заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа ѝ, за да оттегли показанията си. Камери за видеонаблюдение заснели случилото се. За това съобщиха от СДВР и от прокуратурата на брифинг в сряда, пише nova.bg.

„При среща с една от свидетелките по досъдебното производство жената започнала да отправя закани за саморазправа и упражнява физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно. Изпратени бяха полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образувано е досъдебно производство“, заяви директорът на СДВР Николай Пелтеков.

По време на заседанието Алексиева заяви, че иска мярката ѝ за неотклонение да бъде изменена, за да се грижа за децата си. Според съда обаче Семра Алексиева е извършила това, в което я обвиняват. Пострадалата споменава точно нея в показанията си и в хронологична последователност и обяснява какво се е случило на 14 юни. Според магистратите няма опасност Семра Алексиева да се укрие, но може да извърши ново престъпление. Според съда роднини или държавни институции могат да се грижат за децата на семейството, след като и двамата родители са в ареста.

Защитата на 33-годишната Алексиева, адвокат Евгения Евлогиева, отказа коментар пред медиите. В съдебната зала твърдеше, че няма достатъчно доказателства, че е извършила това, в което я обвиняват.

Наблюдаващият прокурор от СРП Николай Стойков посочи: "Именно деянието, което е извършила с цел да принуди друго лице да оттегли показанията си по друго досъдебно производство, е именно основание за вземане на тази мярка. Считаме, че може да има повлияване на друго производство".

Редактор "Екип на Петел",

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