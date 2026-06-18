Съдът остави в ареста 21-годишния мъж, убил младо момиче с БМВ-то си в Свети Влас

Снимка Пиксабей

21-годишният бургазлия Максим Г., който в понеделник блъсна и уби с БМВ-то си момиче на тротоара в Свети Влас е с мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Решението е на Окръжен съд - Бургас..

М.Г. е привлечен като обвиняем за извършено за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б“, предл. първо, вр. ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК, вр. чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, за това че при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение, като не контролирал непрекъснато управляваното превозно средство и превишил разрешената скорост в населено място, в резултат на което по непредпазливост е причинил смъртта на О.М.

От събраните до момента доказателства се установява, че пътнотранспортното произшествие е реализирано при движение с висока скорост, в резултат на което водачът е загубил контрол над автомобила, който е напуснал платното за движение и е навлязъл в зона, предназначена пешеходци – тротоар.

Съдът счете, че от събраните до този момент доказателства в хода на разследването би могло да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е осъществил престъплението, в което е обвинен.

За престъплението, за което М.Г. е привлечен към наказателна отговорност – по чл. 343, ал. 3, б. „б“, предл. първо от НК, законът предвижда наказание лишаване от свобода от десет до петнадесет години, поради което същото представлява тежко престъпление по смисъла на НК.

Предстои изготвяне на химико-токсилогични изследвания на кръвна проба на обвиняемия, както и на съдебна автотехническа експертиза, която следва да даде заключение относно точната скорост на движение.

След изследване на кръвната проба за употреба за забранени вещества и установяване на скоростта, предстои и събраните доказателства да бъдат анализирани и с оглед евентуална по-тежка правна квалификация.

Съдът прие и че предстоящата автотехническа експертиза следва да изясни окончателно механизма на произшествието и дали поведението на обвиняемия представлява съзнателно поемане на изключително висок риск за живота и здравето на други лица, което би могло да има значение за окончателната правна квалификация на деянието и наказуемостта.

Окръжен съд счете, че са налице изискуемите от закона предпоставки за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - да се укрие или извърши друго престъпление.

Определението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд-Бургас.

21-годишният бургазлия е само с 1 година стаж зад волана.

По неясни причини той се движел с твърде висока скорост, много над разрешената за движение в населено място.

В района на комплекс "Рейнбоу Хаусес" Максим губи контрол над бавареца в условията на ляв завой, заради високата скорост, навлиза в насрещното пътно платно и се качва на тротоара. Първоначално се удря в ограда на вилата на бившия депутат Мария Капон, а след това помита фатално 18-годишната Олена.

Младата украинка е с временна закрила, живее в комплекс "Рейнбоу Хаусес" в Свети Влас, буквално на метри от мястото, на което се случва инцидента. Тогава Ульена тъкмо излизала на разходка със своя приятелка - двете са били на тротоара, когато ги връхлита БМВ-то на Максим. Цяло чудо е, че другото момиче се е разминало само с уплаха, без телесни наранявания, посочва Флагман.

Редактор "Екип на Петел",

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