Съдът остави в ареста 26-годишна бургазлийка, откраднала златен синджир от врата на варненка

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Мярка „задържане под стража“ взе съдът по отношение на 26-годишна жена от Бургас, привлечена като обвиняема за извършен на 21 юли тази година грабеж в квартал „Владислав Варненчик“ на златен синджир с висулка от врата на пешеходка. Деянието се явява тежко умишлено, доколкото в законодателството предвиденото наказание за него е лишаване от свобода от 3 до 10 години.

От събраните до момента материали по делото, съдът намира, че са налице и двете кумулативно изискуеми от закона предпоставки - обосновано предположение за авторство на деянието и реална опасност обвиняемата да извърши престъпление или да се укрие.

Извън настоящото производство, спрямо 26-годишната жена има три други висящи наказателни производства, две от които за посегателства срещу собствеността и едно за държане на наркотици. Справки по делото сочат касателство на обвиняемата в извършването на общо три грабежа на територията на Варна, в условия на гастролираща престъпност и за кратък период от 9 дни. Отделно, обвиняемата не живее на адреса, където е била регистрирана, като пребивава във Варна без данни за регистрация или месторабота.

Съдебният състав формулира извод не за хипотетична, а за реална опасност при вземане на мярка за неотклонение, различа от „задържане под стража“, обвиняемата да извърши престъпно деяние или да се укрие.

Определението на Районен съд – Варна подлежи на обжалване в 3-дневен срок, като в случай жалба или протест делото пред ВОС бе насрочено за 29 юли т.год. от 13 ч.

Редактор "Екип на Петел",

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