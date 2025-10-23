Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

снимка Булфото

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста, предаде БНТ.

Софийският апелативен съд отмени определението на СГС за домашен арест и определи, че Барбутов следва да остане в ареста, защото има опасност да извърши друго престъпление.

Съдът прие още, че на този етап обоснованото предложение не само не е разколебано, но се подкрепя и от ново събрани доказателства.

