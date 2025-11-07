Съдът остави в ареста мъжа, обвинен за убийството на жена, обявена за издирване

Снимка: Пиксабей

Софийският градски съд остави в ареста Ц. П., обвинен за убийството на жена, обявена за издирване. Мярката не е окончателна и подлежи на обжалване. Ц. П. е бил осъждан и преди.

Според съда има обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен. Това става ясно от показания на свидетели, протокола за произшествие, аутопсията на жената и други. С тях се доказва, че жертвата е била убита и че Ц. П. има общо със случая.

Съдът допълни, че има опасност той да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Има и опасност обвиняемият да се укрие.

Според държавното обвинение може да се направи обосновано предположение, че Ц. П. е извършил престъплението, за което е обвинен, както и че има опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по лека мярка.

Според адвокат Цветан Илиев, защитник на Ц. П., по-лека мярка може да свърши работата и на най-тежката. Той смята, че няма обосновано предположение за авторство на престъплението от Ц. П.. Адвокат Илиев допълни, че подзащитният му има постоянен адрес и е назначен на трудов договор. Той поиска да му бъде наложена мярка "домашен арест".

Вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха за БТА, че са задържали мъж за смъртта на жена, обявена за издирване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!