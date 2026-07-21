Съдът остави в ареста мъжа, причинил катастрофа в София с близо 3,5 промила алкохол

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Софийският районен съд остави в ареста мъжа, шофирал с 3,43 промила алкохол и причинил лека катастрофа в близост до бул. "Цар Освободител" в столицата, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Според събраните до момента доказателства на 18 юли мъжът, освен че е шофирал след употреба на алкохол, е пречел на полицията да провери самоличността и документите му, като не спрял на разпореждане, отправено със звуков и светлинен сигнал, информира БТА.

За подобни обвинения законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от една до три години и глоба от 1000 до 5000 лева.

На 18 юли от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха за инцидента и допълниха, че сигналът е подаден от жената, чиято кола е била блъсната. След бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция, в района на ул. "Шипченски проход", водачът е задържан. От СДВР посочиха, че благодарение на бързата реакция на полицията е предотвратен по-тежък инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

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