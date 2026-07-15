Съдът остави в ареста обвиняем за фаталната катастрофа на Челопешко шосе

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Софийският градски съд остави в ареста Траян Филипов, единият от обвиняемите за фаталната катастрофа на "Челопешко шосе" в София, при която четирима души загинаха, а други бяха ранени. В мотивите си съдията посочи, че може да се направи обосновано предположение, че Филипов е извършил това, за което е обвинен, няма опасност да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление, съобщи БТА.

От прокуратурата посочиха, че той се е движил с близо 100 км/ч над ограничението на пътя. Според прокурора по делото може да се направи обосновано предположение за виновността на Филипов и за това, че преди катастрофата двамата с Васил Филипов са се конкурирали, като се движат с висока скорост.

Неговият адвокат каза по време на делото, че синята боя по автомобила, който е управлявал, не е от другия, участвал в катастрофата, а от автобусната спирка, в която се е блъснал. Според тези данни по думите му отпада подозрението, че двамата обвиняеми по делото са участвали в незаконна гонка.

Според защитника на Филипов това, което е направил, е че се е блъснал в спирка и в дърво, като от това няма жертви и то не е с висока обществена опасност. Адвокатът допълни, че Траян Филипов не е осъждан, реабилитиран е преди 11 години и не е криминално проявен.

Редактор "Екип на Петел",

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