Съдът остави в ареста обвиняемите за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Снимка: Булфото

Софийският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми за въоръжения грабеж на инкасо автомобил, извършен на 16 януари на гарата в Ихтиман. Определението подлежи на обжалване.

Според държавното обвинение събраните по делото доказателства са достатъчни, за да се направи обосновано предположение, че двамата са извършили престъплението – въоръжен грабеж в особено големи размери, за което законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Прокурор Мирослав Ангелов посочи пред съда, че по делото са извършени множество действия по разследването, включително разпити на различни свидетели. По думите му има данни, че именно двамата обвиняеми са автори на престъплението, както и че са направили опит да се укрият, въпреки издирвателните действия на МВР. Той допълни, че свидетели, част от които служители на МВР, са заявили, че използваните при грабежа оръжия са били истински.

Защитата оспори искането на прокуратурата за задържане под стража. Адвокат Йордана Пеева представи документ, че единият от обвиняемите е студент, а адвокат Жанет Желязкова – че другият е управител на фирма и също учи висше образование. Според защитниците обвиняемите не са криминално проявени и не става въпрос за престъпление, извършено с пряк умисъл. Те заявиха, че използваните оръжия не са били истински, като посочиха, че пистолетът на единия от обвиняемите е бил играчка, което според тях променя правната квалификация на деянието. Защитата настоя да бъдат назначени експертизи и поиска налагане на по-лека мярка за неотклонение – „домашен арест“.

Двамата обвиняеми – Явор Проданов и Христо Янашков, студенти и неосъждани до момента, поискаха по-лека мярка, посочва БТА. Проданов заяви пред съда, че съжалява за извършеното и че не е осъзнавал напълно действията си.

След като обсъди събраните по делото материали, съдът прие, че са налице достатъчно доказателства за обосновано предположение за извършено престъпление, както и реална опасност от укриване или извършване на друго престъпление, и постанови двамата да останат в ареста.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!