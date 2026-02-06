Съдът остави в ареста шофьора, причинил тежка катастрофа в Кресна

Булфото

Съдът взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 34-годишния мъж, предизвикал тежко произшествие в Кресна. При инцидента загина пешеходец.

В 06:56 ч. на 03.02.2026 г. в гр. Кресна, област Благоевград, при управление на лек автомобил водачът нарушил правилата за движение по пътищата, като допуснал пътнотранспортно произшествие – блъснал пресичащия пътното платно пешеходец – 48-годишен мъж. Вследствие на получените тежки травматични увреждания мъжът починал на място.

От събраните до момента доказателства се установява, че скоростта на движение на лекия автомобил към момента на удара е била значително надвишаваща разрешената за населеното място скорост. След настъпване на пътнотранспортното произшествие обвиняемият не е оказал помощ на пострадалия и не е уведомил за него незабавно по надлежния ред.

Престъплението, за което е привлечен като обвиняем, предвижда лишаване от свобода не по-малко от 10 години. Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград, предаде Нова тв.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!