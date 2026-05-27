Съдът остави в ареста сириеца, който изостави в Мерцедес мигранти в Бургас

Снимка Булфото

Районен съд - Бургас постанови мярка за неотклонение "задържане под сттража" на сирийския гражданин, обвинен в противозаконно подпомагане на марокански граждани да пребивават и преминават през българска територия. Припомняме, че на 24 май около 04.45 ч. в района на бургаската улица "Струга" в посока УМБАЛ - Бургас служители от сектор "Пътна полиция" към ОДМВР - Бургас направили опит да спрат за проверка л.а. "Мерцедес", със софийска регистрация, чийто водач не се съобразил с полицейските разпореждания и продължил ускорявайки движението си в посока бул. "Никола Петков".

Минути по-късно автомобилът паднал от активната пътна лента непосредствено до входа на подлеза между комплекси "Зорница" и "Изгрев" от страната на бл. 21 в к-с "Зорница".

Констатирано е, че водачът на "Мерцедес" избягал, изоставяйки в купето на автомобила трима мигранти, самоопределили се, като мароканци сз били откарани за преглед в УМБАЛ - Бургас, пише Булфото.

