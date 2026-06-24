Съдът остави в сила отстраняването на началника на кадастъра във Варна

Снимка Пиксабей

Административният съд – Варна остави без уважение жалбата на началничката на кадастъра във Варна срещу заповедта за отстраняването ѝ от длъжност.

С определение от 23 юни 2026 г. съдът потвърди предварителното изпълнение на заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, издадена на 29 май 2026 г. Съдът прие, че към настоящия момент не са налице достатъчно основания за спиране на действието на наложената мярка.

Съдебното производство е образувано по жалба на отстранения началник, в която се оспорва законосъобразността на заповедта и се твърди, че изпълнението ѝ би довело до значителни имуществени и неимуществени вреди.

В рамките на производството съдът е предоставил на административния орган кратък срок за представяне на становище и относими доказателства. В определения срок АГКК е депозирала мотивирано становище, с което оспорва жалбата като неоснователна и настоява за потвърждаване на предприетите мерки.

След преценка на представените доказателства и доводите на страните съдът е приел становището на АГКК и е оставил без уважение искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта на изпълнителния директор на агенцията.

Редактор "Екип на Петел",

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