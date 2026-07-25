Съдът остави за постоянно в ареста Асен Симеонов, обвинен за похищението на Наталия

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Окръжният съд във Варна остави за постоянно в ареста Асен Симеонов, обвинен за похищението на Наталия.

Пред съда Симеонов обяви, че иска по-лека мярка, за да е навън при своя вуйчо.

Определението може да се обжалва в 3-дневен срок пред Апелативния съд, пише бТВ.

Пастрокът на детето беше задържан на 23 юли, малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето. То е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него работят психолози, пише БГНЕС.

Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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