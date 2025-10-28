Съдът остави за постоянно в ареста д-р Станимир Хасърджиев и още трима души

Снимка: Булфото

Софийски градски съд остави за постоянно в ареста д-р Станимир Хасърджиев и още трима души, обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие. Мерките за неотклонение се гледаха при закрити врата. Определението е окончателно, посочва БТА.

Според съда има обосновано подозрение, че обвиняемите са извършили престъпление и че има възможност да извършат ново.

Пред медиите прокурор Кънчо Димитров заяви, че обвинението на Софийска районна прокуратура е, че в съучастие четиримата са принудили пострадалия да употреби наркотици, като са използвали за това огнестрелно оръжие, а целта е била да го склонят да извърши блудствени действия с четиримата. Установени са няколко оръжия, като предстои да се установи с кое е извършено престъплението.

При разследването са открити амфетамин и кокаин, като следва след експертизи да се установи количеството им и процентното съдържание.

Преди дни Софийски районен съд постанови задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама бе наложен „домашен арест“. Прокуратурата протестира техните мерки за неотклонение.

След като случаят стана публичен, Националната пациентска организация (НПО) в своя позиция категорично се разграничи от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г. Той е един от съоснователите на организацията.

