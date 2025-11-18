Съдът отхвърли още една жалба срещу Весела Лечева за БОК

Снимка: Булфото

Софийският градски съд се произнесе в полза на Весела Лечева и по второто от делата, заведени срещу избора за председател на Българския олимпийски комитет (БОК), както и срещу съставите на Изпълнителното бюро и Контролния съвет, предава БНР.

С решение № 1623 от 17 ноември 2025 г. съдия Венета Цанкова отхвърля като неоснователни предявените искове на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) за отмяна, поради незаконосъобразност на решенията на Общото събрание на БОК от 19 март – за избор на председател (Весела Лечева), както и на съставите на Изпълнителното бюро и Контролния съвет.

Това е второ поредно решение на СГС, което потвърждава законността на избора на Весела Лечева и последвалите гласувания на Общото събрание.

Ищецът твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – без надлежно уведомяване на членовете, без предоставени отчети, без представителна власт на някои представители на членовете на БОК и с нередовна кандидатура за председател. Тези твърдения са напълно идентични с изложените в останалите искови молби по другите образувани дела.

Съдът е приел, че няма съществено нарушение, което да води до опорочаване на заседанието. Не са установени и други нарушения, които да обуславят незаконосъобразност на взетите решения.

В решението си съдът подчертава, че Общото събрание на БОК от 19 март 2025 г. е редовно свикано и проведено, а всички приети решения – включително изборът на председател, Изпълнителното бюро и Контролния съвет – са валидни и законосъобразни.

