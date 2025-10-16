Съдът отказа да разпита Асен Василев при гледането на мярката на Коцев, Прокуратурата внесе още доказателства

Булфото

С искане на два отвода започна съдебното заседание по молба на кмета на Варна Благомир Коцев да излезе на свобода. Адвокатът му - Ина Лулчева, се усъмни в непредубедеността на председателя на съдебния състав и на един от прокурорите по делото.

Лулчева поиска отвода на съдия Красимира Костова - съдия докладчик по делото, и председател на съдебния състав - с аргумент, че като бивш съдия в Специализирания съд, закрит по времето и по инициатива на “Продължаваме промяната”, тя е предубедена, както и, че става дума за политическо дело, тъй като Благомир Коцев е представител на формацията и, според нея, това е дело, в което се преследва представител на опозицията.

От защитата на Коцев виждат проблеми и по отношение на етичното поведение на прокурора Калин Близнаков, тъй като на предишно заседание е упрекнал адвокатите на Коцев и буквално ги обвинил, че под негово въздействие бившият заместник на обвиняемия - Диан Иванов, се е отказал от показанията си, дадени срещу него, и е заявил, че е бил подложен на натиск от представители на Антикорупционната комисия.

Съдът отхвърли и двете искания, предаде БНР.

Съдия Костова заяви, че ако си направи отвод, би отворила възможност за следващи искания и за избор на удобни съдии, когато заседават съдии от бившия Специализиран съд. Тя не видя проблем и в етичното поведение на прокурор Близнаков.

Така се стигна до внасянето от Прокуратурата на 2 тома с нови доказателства, с които адвокатите се запознаха. Предстои медиите да разберат какво е събрано срещу Коцев буквално в последните часове.

Отхвърлено беше и искане на защитата показания да даде Асен Василев - председател на “Продължаваме промяната” и бивш финансов министър, който е в залата заедно с други съмишленици. Искането е заради появата на името му сред свидетелски показания, според които пари от корупционната схема, в която твърди, че е участвал в Коцев и още двама общински съветници, са стигали и до Асен Василев. Именно заради присъствието на лице с имунитет в показанията, делото се гледа в София. Съдът отказа да разпита Василев, тъй като смята, че в тази процедура по мярка за неотклонение, това е недопустимо.

