Съдът отказа да регистрира движение „Трети март“ като партия

Булфото

Движение „Трети март“ официално сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет, както и Европейския комисар за демокрация, правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, по повод действията на Софийски градски съд, които пораждат сериозни съмнения за умишлено забавяне, външна намеса и необоснован отказ на регистрацията на партията. Това стана ясно от съобщение, изпратено до медиите.

Всички документи по регистрацията бяха приети за изрядни. Делото беше насрочено, а в хода на съдебното заседание не бяха направени забележки нито от съда, нито от прокуратурата. Няколко дни по-късно получихме уверения, че решението е изготвено и се движи по установения ред. Часове след публичното ни изявление, че ПП „Трети март“ кани ген. Румен Радев за свой формален лидер, съдебното решение беше публикувано — но не като регистрация, а като отказ, без нови факти, без нови обстоятелства и в пълно противоречие с дотогавашния ход на процедурата, съобщават от движение „Трети март“.

Това развитие поражда основателни съмнения за политически натиск и институционална намеса, насочени към възпрепятстване на участието на формацията ни в предстоящите избори, твърдят те.

Въпреки отказа на съда от „Трети март“ са категорични, че няма да се примирят "с опитите на олигархията да ги спре от участие в предстоящите избори".

"Ще участваме във вота и ще застанем рамо до рамо с ген. Румен Радев в неговата битка срещу завладяната държава, олигархичния модел и институционалния произвол.Опитите да бъдем отстранени от участие в изборния процес чрез административни хватки няма да успеят. Напротив — те само потвърждават, че сме на прав път и битката, която водим, е необходима", коментират от движението, цитирани от Дарик.

