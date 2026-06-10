Съдът отказа да спре премахването на оградите в местността Баба Алино

снимка: МЗХ

Административният съд във Варна се произнесе с две определения по делото, свързано с оградите в местността Баба Алино в курортен комплекс "Чайка".

Делото е образувано по жалба на дружеството "ВилАпарт Арканум" ООД срещу заповед на директора на Регионалната дирекция по горите - Варна, с която е разпоредено премахването на ограждения, изградени в района, съобщават от съда.

Съдът е отхвърлил искането на дружеството за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Това означава, че разпореденото премахване на оградите остава в сила до окончателното решаване на спора.

В мотивите си магистратите посочват, че според представените нотариални актове и действащия Горскостопански план имотите са със статут на горска територия. Съгласно Закона за горите в тези територии е гарантиран свободният достъп на хора, диви животни и води, независимо от това кой е собственик на земята, предава Радио Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седемдневен срок.

С второто си определение - Административният съд е приел жалбата на дружеството за редовна и е насрочил открито съдебно заседание по делото на 30 юни 2026 г. от 10:00 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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