Съдът отмени избора на Весела Лечева в БОК

Състав на Софийски градски съд отмени избора на Весела Лечева като председател на Българския олимпийски комитет (БОК) на Общото събрание на централата на 19 март. Отменен е и изборът на Изпълнително бюро и Контролен съвет.

Решението е по обединено дело по исковите молби на бившия генерален секретар на БОК Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков. То е взето при присъствието на Лечева и Слави Бинев като трети лица - помагачи. Решението подлежи на обжалване в Апелативния съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, предаде БГНЕС.

Това е нов епизод в сагата с БОК, след като по две от предишните дела СГС отсъди в полза на Лечева. На 29 октомври друг състав отхвърли три отделни жалби - на Федерацията по бадминтон и на присъединилите се към нея Живко Вангелов и Пламен Кръстев. На 17 ноември беше отхвърлен искът на Федерацията по вдигане на тежести, но бившия вече председател на БФВТ Стефан Ботев обжалва на втора инстанция.

Продължават да текат и други дела относно управлението на БОК, включително по искова молба на Федерацията по борба.

Тази патова ситуация в централата се разиграва по-малко от два месеца преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

По-рано днес, Весела Лечева беше част от церемонията по награждаването на 10-те най-добри състезатели по спортна стрелба за 2025 година. Освен председател на БОК, тя и е председател на Българския стрелкови съюз.

