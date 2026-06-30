Съдът отмени решението на РИОСВ – Варна за спиране на проекта за вятърен парк "Лозенец"

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Административният съд – Варна отмени решение на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна, с което бе спряно административното производство по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждането на вятърен парк „Лозенец“ в община Крушари. Със съдебния акт преписката се връща на екоинспекцията за незабавно продължаване на процедурата, съобщиха от пресслужбата на съда.

Производството по делото е образувано по жалба на инвеститора „ЕЕ Лозенец“ ЕООД срещу действията на РИОСВ – Варна. Екоинспекцията бе спряла процедурата по ОВОС с мотив, че пред Административния съд – Добрич има висящо друго дело.

Делото в АдмС – Добрич е образувано срещу решение на Общински съвет – Крушари, с което местният парламент се е опитал да отмени свое предходно решение, даващо разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за имотите от проекта. Според РИОСВ – Варна, този спор е имал преюдициално (определящо) значение за ОВОС.

Административен съд – Варна отхвърля този довод, приемайки, че между двете производства липсва такава зависимост. В мотивите си варненският съд посочва, че съгласно Административнопроцесуалния кодекс (АПК), подаването на жалба срещу решението на Общинския съвет – Крушари автоматично спира неговото изпълнение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд (ВАС) в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Редактор "Екип на Петел",

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