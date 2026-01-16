Съдът отмени забраната за употреба на алкохол на открито в Русе

Пиксабей

Административният съд отмени разпоредбите за забрана на употребата на алкохол на открито в Русе. Това се случва след обжалване от областния управител Драгомир Драганов.

След като през лятото на миналата година в Русе беше въведена забрана за употреба на алкохол на открито по предложение на общинските съветници от групата на ВМРО, с решение на Административния съд тя вече е отменена - по жалба на областния управител.

Аргументите на Драганов са, че употребата на алкохол като действие само по себе си не съставлява нарушение на обществения ред, както и че подобна забрана би била дискриминационна. Според него консумацията на алкохол не води задължително до хулигански и вандалски прояви, а когато това се случва, има достатъчно органи да реагират адекватно и навреме и да защитят обществения ред, предаде БНР.

В спорната наредба на Общината Драганов остро критикува и частта, в която се създава нова забрана за употреба на наркотични вещества на открито, тъй като Наказателният кодекс напълно забранява употребата на наркотици, без значение на открито или не.

Общинският съвет ще трябва да заплати на Областната администрация сумата от 260 лева разноски по делото.

