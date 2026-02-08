Съдът отне книжката на шофьор заради дрифт пред полицаи в Пловдив

Снимка Булфото

Мъж зад волана направи нещо неразумно на пътя и попадна под ударите на закона.

Пловдивският районен съд наложи тежка санкция на водач, превърнал улица в града в писта за дрифт демонстрации. Магистратите потвърдиха глоба в размер на 3050 лева и лишаване от правоуправление за срок от 12 месеца, въпреки опитите на нарушителя да обжалва наказателното постановление.

Решението идва близо девет месеца след самия инцидент, който се разиграл на 30 май 2025 година.

Опасна демонстрация на пътя

Около 21:00 часа на улица "Ландос", в района на бензиностанция, водачът на лек автомобил БМВ 320D предприел рискова маневра. При излизане от обекта той умишлено форсирал двигателя, предизвиквайки поднасяне на задните гуми и навлизане в лентата за насрещно движение.

Свидетели на изпълнението станали служители на полицията, които незабавно спрели автомобила. При проверката униформените установили, че тракшън контролът на колата е изключен, а водачът не е поставил обезопасителен колан.

Провал на защитната стратегия

В съдебната зала защитата на шофьора се опитала да оспори наказанието чрез разпит на свидетели – негови роднини. Техните показания обаче се оказали толкова противоречиви относно детайлите на случилото се, че съдът изразил съмнение дали те изобщо са присъствали в автомобила по време на нарушението.

Особен акцент в мотивите на магистратите заема опитът нарушението да бъде оправдано с факта, че съпругата на водача е бременна. Съдът категорично отхвърли този аргумент, като подчерта, че превозването на бременна жена би следвало да е причина за повишено внимание, а не за умишлено предизвикване на екстремни ситуации на пътя. Според решението, това обстоятелство дори увеличава обществената опасност на деянието.

Правен прецедент за "дрифта"

В своето решение Пловдивският районен съд дава важна дефиниция за подобни прояви. Магистратите посочват, че "дрифтът" представлява използване на пътя не по предназначение. Според съда, пътната мрежа служи за превоз на хора и товари, а не за демонстрация на мощност и майсторство, дори и изпълнението да трае само няколко секунди.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, но потвърждаването му на първа инстанция дава ясен сигнал за нетърпимост към хулиганските прояви на пътя, пише dunavmost.com.

