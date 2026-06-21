Съдът потвърди глоба за кмета на Дупница заради незаконно сметище

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Районен съд Дупница потвърди глоба от 2 хил. лева, или 1022,58 евро, издадено от РИОСВ за кмета на Дупница Първан Дангов заради нерегламентирани сметища и изхвърлени отпадъци в имот – в местността "Елез дере", в землището на града.

Това е втора глоба за градоначалника на Дупница за последните месеци – той има потвърдено наказателно постановление и за 3 хил. лева за незаконно сметище край близкото село Джерман, посочва БНР.

Нарушението е констатирано през април м.г. на място, където са правени ремонти и поддържане на транспортни средства, след проверка по сигнал от служители на РИОСВ–София. Там е било установено изхвърлено голямо количество битови, промишлени и строителни отпадъци, вкл. мебели и автомобилни гуми, имало е и изградено старо хале, в което също имало купчини с различни изхвърлени нерегламентирано отпадъци.

При последващ контрол за спазване на писмено предписание за почистване на имота от отпадъци е било установено, че са налични отново множество купчини с битови и строителни отпадъци, вкл. автомобилни гуми.

Нарушението е съставомерно и от субективна страна налице е пряк умисъл, тъй като субектът е бил запознат изрично с дадените му писмени предписания, съзнавал е общественоопасните последици и въпреки това съзнателно не е предприел необходимите действия, се посочва в решението. То е от 16 юни и подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил.

През месец май Административният съд в Кюстендил потвърди глоба от 3000 лв. за кмета на Дупница относно незаконни сметища в близкото село Джерман. Това решение е окончателно.

Редактор "Екип на Петел",

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