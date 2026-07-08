Съдът потвърди отнемането на имот в Баба Алино в полза на държавата

Булфото/Пиксабей

С Решение от 1 юли 2026 г. Апелативният съд във Варна потвърди в съществената му част решението на Окръжния съд Варна по гражданско дело № 481/2017 г., с което по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) срещу М.Б. П. и З. А. П. е постановено отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от незаконна дейност.

Касае се за поземлен имот с площ 1 548 кв. м в гр. Варна, местност Баба Алино, както и лек автомобил. Съдът потвърди и осъждането на ответниците да заплатят паричната равностойност на два отчуждени недвижими имота в общ размер 133 386,50 лв., както и отнемането на идеални части от недвижим имот, апортиран в капитала на търговско дружество, съобщават от пресслужбата на съда.

По делото е установено значително несъответствие между законните доходи и придобитото имущество. Наред с това съдът подробно обсъди въпроса за необходимостта от наличие на връзка между незаконната дейност и придобитото имущество, като отбелязва, че по този въпрос съществува противоречива практика на Върховния касационен съд, поради което е образувано тълкувателно дело № 1/2026 г. на Общото събрание на Гражданската колегия.

В конкретния случай Апелативен съд – Варна приема, че такава връзка е доказана. В мотивите си съдът посочва, че събраните доказателства, включително извънсъдебните признания на проверяваното лице, подкрепени от останалия доказателствен материал, установяват осъществяването в периода 2013–2014 г. на незаконна дейност, свързана със създаване и използване на неистински удостоверителни документи за собственост върху недвижими имоти, организиране на лъжесвидетелстване и последваща реализация на тези имоти, чрез която са били генерирани доходи.

Според въззивния съд именно тази незаконна дейност представлява източникът на средствата, с които е придобито имуществото, включително поземленият имот в местност Баба Алино. Съдът приема, че са налице достатъчно доказателства, позволяващи да се направи логически обоснован извод за връзката между незаконната дейност и придобитото имущество, съобразно стандартите, произтичащи както от националната съдебна практика, така и от практиката на Европейския съд по правата на човека.

Апелативен съд – Варна отмени първоинстанционното решение в частта, с която е било постановено отнемане на имущество, придобито преди периода на установената незаконна дейност, включително имоти в с. Разделна. Според съда за това имущество липсват доказателства за връзка с незаконната дейност, поради което исковете в тази част са неоснователни.

Решението на Апелативен съд – Варна подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!