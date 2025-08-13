Съдът потвърди забраната за вноса и развъждането на норки в България

Снимка Пиксабей

Съдът взе решение, което със сигурност няма да се хареса на български търговци.

Върховният административен съд потвърди заповедта за забрана на вноса и развъждането на американска норка в България. Същата беше издадена през 2022 от тогавашния министър на околната среда и водите Борислав Сандов, за да се ограничи пряката заплаха за биологичното разнообразие в страната.

Собственикът нa единствената ферма за норки в България я обжалва, но днес решението вече е факт. Единствената ферма за норки у нас беше затворена доброволно в началото на тази година, пише nova.bg.

Така България става страна без ценни кожи, което, според природозащитни организации, би могло да спаси около 130 000 норки годишно.

У нас активисти и природозащитни организации от години настояват за прекратяване на производството и търговията на ценни кожи. Активисти настояват и за въвеждането на законодателна забрана на отглеждането на животни за ценни кожи.

Така ще може да се гарантира спиране на развъждането на животни като лисици и енотовидни кучета с цел добиване на кожи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!