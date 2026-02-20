Съдът потвърди затварянето на "Кроношпан"

Кадър БНТ

Върховният административен съд потвърди принудителната административна мярка за спиране на производството, която беше наложена от Регионалната екологична инспекция на завода за преработка на дървесина на "Кроношпан" във Велико Търново. Решението е окончателно.

Линията за производство на плоскости от дървесни частици в "Кроношпан" беше запечатана от инспектори на Регионалната екологична инспекция на 25 януари. Седмица преди това директорът на инспекцията Станислав Станчев издаде заповедта за принудителната административна мярка, защото производството на завода замърсяваше въздуха във Велико Търново, припомня БНР. За миналата година бяха подадени над 450 граждански сигнала за обгазяване от завода.

Собственикът на завода оспорва предварителното изпълнение на заповедта и спечели делото в Бургаския административен съд. Последва делото във Върховния административен съд по жалбата на директора на РИОСВ - Велико Търново.

Комплексното разрешително за работа на "Кроношпан" съдържа и редица условия, едно от които е производствените дейности да бъдат организирани така, че да не се допуска разпространението на миризми извън завода. Това условие е израз на повишените изисквания в обществен интерес за опазване на околната среда и за гарантиране на гражданите правото на здравословна и благоприятна околна среда, се посочва в мотивите на Върховния административен съд. Вредите, за които се твърди от "Кроношпан", че ще настъпят като значителни или трудно поправими, са несъизмерими с обществената цел за опазване на околната среда, се посочва в съдебното определение.

Линията за МДФ не работи заради липса на суровина. Линията за ПДЧ ще бъде пусната, когато от дружеството предприемат всички мерки за безопасно и екологосъобразно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!