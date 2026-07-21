Съдът пусна под домашен арест служителите на НАП, обвинени за получаване на подкуп

Булфото

Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест с електронно наблюдение за двамата служители на НАП, които бяха задържани с 300 евро белязани банкноти в Черноморец.

Защитата на държавните служители не е съгласна с прокуратурата, която повдигна обвинение на двамата, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и получили подкуп от собственик на магазин в морския град, тъй като те били съставили акт и констативен протокол за откритите нередности, предаде Нова телевизия.

Съдът не се съобрази с искането на държавното обвинение двамата да бъдат задържани за постоянно в ареста.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!