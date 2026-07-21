Съдът пусна под домашен арест служителите на НАП, обвинени за получаване на подкуп
Булфото
Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест с електронно наблюдение за двамата служители на НАП, които бяха задържани с 300 евро белязани банкноти в Черноморец.
Защитата на държавните служители не е съгласна с прокуратурата, която повдигна обвинение на двамата, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и получили подкуп от собственик на магазин в морския град, тъй като те били съставили акт и констативен протокол за откритите нередности, предаде Нова телевизия.
Съдът не се съобрази с искането на държавното обвинение двамата да бъдат задържани за постоянно в ареста.
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