Съдът раздели делото по жалба срещу виза за строеж в район „Младост“ във Варна

Снимка: Булфото

В Административен съд – Варна е образувано административно дело по жалба на „Амура сити“ ЕООД против заповед на зам.-кмета на Община Варна, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за шест урегулирани поземлени имота със смесено предназначение, находящи се в район „Младост“.

В жалбата искат спиране на визата за проектиране, издадена на 10 декември 2024 г., изложени са доводи за нищожност на оспорения ПУП-ПРЗ и е направено искане за прогласяване нищожността му.



С разпореждане съдът е оставил производството по делото без движение, като е дал указания на оспорващото дружество да обоснове правен интерес от оспорването и да уточни оспорените административни актове.

С молба „Амура сити“ ЕООД е уточнила, че оспорва и виза за проучване и проектиране по чл. 140 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), издадена на 10 декември 2024 г. и е поискала спирането ѝ.

С определение съдът е оставил без разглеждане молбата на фирмата с мотиви, че жалбата против визата има суспензивен ефект и оспорения акт не е сред посочените в чл. 217, ал. 1 от ЗУТ.

Оспорването на виза за проучване и проектиране е разделено в отделно производство, по което е образувано административно дело по описа на Административен съд – Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!